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Казахстанский бизнес потерял из-за беспорядков более 240 миллионов долларов

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- Алина Мамаева
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Сумма ущерба, нанесенная бизнесу в Казахстане в результате беспорядков, составила порядка 103,7 миллиарда тенге (более 240 миллионов долларов по текущему курсу), из которых на Алматы приходится 102 миллиарда тенге, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК.

В Нацпалате отметили, что предприниматели Актюбинской и Мангистауской областей начали сообщать о понесенных убытках от мародеров.

Отмечается, что в 11 регионах Казахстана установлено свыше 1,6 тысячи пострадавших субъектов бизнеса.

"Выявлено 1615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1885 объектах, из них в Алматы - 1506 субъектов, расположенных в 1771 объекте. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля - 1482, общепит - 44, финсектор - 61, логистика - 23 и СМИ - 5", - добавили в Нацпалате.


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URL: https://www.vb.kg/412287
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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