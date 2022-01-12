Погода
$ 84.77 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Симптомы Омикрона начинают проявляться через 3-6 дней после заражения

196  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане республиканский штаб COVID-19 сообщает о симптомах нового штамма вируса Омикрон, который сегодня, 12 января, выявили в республике у двух человек.

Омикрон - новый штамм вируса, который вызывает болезнь COVID-19.

Отличается от Дельты:

-большой мутацией (т.е. наличием до 32 изменений на шипе (белке)

-высокой заразностью, вероятность заразиться в помещениях, где есть много людей, возрастает.

По данным японских ученых, Омикрон передается в 4,2 раза быстрее, чем дельта.

Использование социальной дистанции и маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим

Симптомы

Симптомы обычно начинают проявляться через 3-6 дней после заражения. Но! Учитывая высокую скорость заражения и распространения, высока вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Инкубационный период - это период, в течение которого человек уже заражен вирусом, но еще не проявляет клинических симптомов заболевания.

Для вируса COVID-19 этот период составляет до четырнадцати дней (поэтому на карантине сидели до двух недель).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412288
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  