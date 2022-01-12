Симптомы Омикрона начинают проявляться через 3-6 дней после заражения

В Кыргызстане республиканский штаб COVID-19 сообщает о симптомах нового штамма вируса Омикрон, который сегодня, 12 января, выявили в республике у двух человек.

Омикрон - новый штамм вируса, который вызывает болезнь COVID-19.

Отличается от Дельты:

-большой мутацией (т.е. наличием до 32 изменений на шипе (белке)

-высокой заразностью, вероятность заразиться в помещениях, где есть много людей, возрастает.

По данным японских ученых, Омикрон передается в 4,2 раза быстрее, чем дельта.

Использование социальной дистанции и маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим

Симптомы

Симптомы обычно начинают проявляться через 3-6 дней после заражения. Но! Учитывая высокую скорость заражения и распространения, высока вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

Инкубационный период - это период, в течение которого человек уже заражен вирусом, но еще не проявляет клинических симптомов заболевания.

Для вируса COVID-19 этот период составляет до четырнадцати дней (поэтому на карантине сидели до двух недель).