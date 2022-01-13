Прогноз погоды с 13 до 16 января. В выходные снега не ожидается

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 13 по 16 января.

Бишкек

13 января Ночь -1 … +1 °C день 7 … 9 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

14 января Ночь -1 … -3 °C день 9 … 11 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

15 января Ночь -1 … +1 °C день 14 … 16 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

16 января Ночь 0 … 2 °C день 10 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

13 января Ночь -1 … +1 °C день 9 … 11 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

14 января Ночь -1 … +1 °C день 11 … 13 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

15 января Ночь -1 … +1 °C день 15 … 17 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

16 января Ночь 1 … 3 °C день 11 … 13 °C, Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

13 января Ночь -3 … +2 °C день 4 … 9 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

14 января Ночь 0 … -5 °C день 6 … 11 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

15 января Ночь -3 … +2 °C день 11 … 16 °C, ветер юго-восточный 5-10 м/с, без осадков

16 января Ночь 0 … 5 °C день 7 … 12 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Иссык-Кульская область

13 января Ночь -2 … -7 °C день 1 … 6 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

14 января Ночь -2 … -7 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

15 января Ночь -2 … -7 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков

16 января Ночь 0 … -5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков