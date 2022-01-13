Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Кыргызский паспорт на 80-м месте в рейтинге индекса паспортов мира

175  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная компания Henley & Partners, специализирующаяся на разработке программ предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции, обновила индекс "сильнейших" паспортов мира.

Эксперты составляют этот рейтинг, опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), и ранжируют паспорта в соответствии с количеством государств, которые их обладатели могут свободно посетить. В 2021 году к факторам, которые приняли во внимание специалисты, разумеется, добавились ограничения, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса.

Паспорта Сингапура и Японии делят первое место в индексе, которое означает, что гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира.

Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Россия и страны СНГ изменили свои позиции за квартал наблюдений несущественно. Движения в рейтинге были также обеспечены изменениями в позициях других стран. Россия приобрела безвизовый доступ к Пакистану и переместилась с 51-го на 46-е место в рейтинге. Обладатели российского паспорта могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Казахстан поднялся с 74-го на 68-е место, а Кыргызстан занял 80-е место в индексе паспортов. Наши граждане могут перемещаться без визы по 63 странам мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412295
Теги:
паспорт, рейтинг, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  