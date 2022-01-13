Кыргызский паспорт на 80-м месте в рейтинге индекса паспортов мира

Международная компания Henley & Partners, специализирующаяся на разработке программ предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции, обновила индекс "сильнейших" паспортов мира.

Эксперты составляют этот рейтинг, опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), и ранжируют паспорта в соответствии с количеством государств, которые их обладатели могут свободно посетить. В 2021 году к факторам, которые приняли во внимание специалисты, разумеется, добавились ограничения, связанные с продолжающейся пандемией коронавируса.

Паспорта Сингапура и Японии делят первое место в индексе, которое означает, что гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира.

Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.

Россия и страны СНГ изменили свои позиции за квартал наблюдений несущественно. Движения в рейтинге были также обеспечены изменениями в позициях других стран. Россия приобрела безвизовый доступ к Пакистану и переместилась с 51-го на 46-е место в рейтинге. Обладатели российского паспорта могут в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.

Казахстан поднялся с 74-го на 68-е место, а Кыргызстан занял 80-е место в индексе паспортов. Наши граждане могут перемещаться без визы по 63 странам мира.