Казахстан временно запретил ввоз мяса и молока из России. Из-за ящура

Казахстан временно запретил ввозить мясо, молоко и животных из Оренбургской области России из-за распространения вируса ящур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

"В результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области России 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в министерстве.

Ограничения вступили силу с 12 января.

Вместе с тем Россия тоже запретила ввоз мяса, молока и животных из Казахстана в связи с ухудшением на территории репсублики эпизоотической обстановки по инфекции вируса ящура. Также под запрет попал транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории Казахстана.