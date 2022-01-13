Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.10 - 96.60

Казахстан временно запретил ввоз мяса и молока из России. Из-за ящура

273  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан временно запретил ввозить мясо, молоко и животных из Оренбургской области России из-за распространения вируса ящур, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

"В результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области России 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в министерстве.

Ограничения вступили силу с 12 января.

Вместе с тем Россия тоже запретила ввоз мяса, молока и животных из Казахстана в связи с ухудшением на территории репсублики эпизоотической обстановки по инфекции вируса ящура. Также под запрет попал транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру, происходящих с территории Казахстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412296
Теги:
торговля, Казахстан, Россия, ящур
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  