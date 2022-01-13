Таджикские миротворцы покидают Казахстан

Организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ начнется 13 января, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в Алматы.

Он поблагодарил командование контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней.

"Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – сказал Токаев.

Вчера Токаев принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в Нур-Султане, сообщается на сайте "Акорды".

Президент Казахстана выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения.

Он отметил личный вклад генерального секретаря ОДКБ и всех сотрудников секретариата и Объединенного штаба ОДКБ в усилия, направленные на организацию миротворческой миссии в Казахстане.

"Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю, об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации. Крайне важно, с моей точки зрения, чтобы секретариат наладил взаимодействие с руководством других международных организаций. Это будет очень полезно. Считаю, что учреждение института специального представителя генерального секретаря ОДКБ по миротворческим операциям тоже очень уместно", - сказал Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из страны контингентов государств - членов организации в обозначенные главой Казахстана сроки.

В Казахстане 2 января начались митинги из-за повышения цен на автомобильный газ. Правительство вскоре было отправлено в отставку. Однако протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в грабежи и мародерство, центром которых стал город Алматы.

На всей территории страны был введен режим ЧП - до 19 января. После президент Токаев обратился к ОДКБ о направлении в страну миротворческого контингента.

Военные были отправлены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Таджикистан направил в Казахстан 200 человек - миротворцы из Таджикистана охраняют нефтехранилища Казахстана, сообщал ранее телеканал "Россия 24".

"Военнослужащие Таджикистана охраняют нефтехранилища, миротворцы из Беларуси – аэропорт, кыргызстанцы охраняют ТЭЦ-2, российские военнослужащие охраняют аэропорт Алматы и ряд других стратегических объектов, как и военнослужащие из Армении", - отмечалось в сюжете.

Источник: asiaplustj.info