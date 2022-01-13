Эксперт: в благодарность за свое спасение Токаев дал России пощечину

Назначив Аскара Умарова министром информации Казахстана, президент страны Касым-Жомарт Токаев проявил крайнее неуважение к России и ее руководству, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько 11 января, передает ИА REGNUM.

"Назначение президентом Токаевым министром информации русофоба Аскара Умарова - это пощечина России", - заявил он.

Политолог отметил, что власть Токаева устояла под ударами экстремистов только благодаря России.

"Россия - это основа ОДКБ, без решения ее руководства организация никогда бы не стала проводить операцию по спасению режима Назарбаева - Токаева от националистов и исламистов", - пояснил эксперт.

"И в качестве ответных шагов, чуть оправившийся от ударов режим в качестве ответного шага назначает на один из самых ответственных постов в государстве человека, который является по сути откровенным врагом России и сближения Казахстана с Россией", - констатировал политолог.

Он пояснил, что такое назначение по сути ничем не отличается от привода во власть кого-нибудь из организаторов "языковых патрулей".

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост министра информации Аскара Умарова, сторонника латинизации казахского языка, националиста и пантюркиста, неоднократно позволявшего себе оскорбительные высказывания в адрес русского населения.