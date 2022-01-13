Блинкен заявил, что товары для ракетной программы КНДР идут из России

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую компанию "Парсек", попавшую под американские санкции, "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.

По его утверждению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с фирмой "Парсек" и ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом с целью закупок кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного топлива, подшипников и высокоточных фрезерных станков.

"Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР", - сказано в заявлении Блинкена.

США накануне ввели санкции за нарушение режима нераспространения против компании "Парсек" и семи физических лиц, включая Алара и шестерых граждан КНДР, которые, по данным американских властей, проживают в России, как О Ён Хо, или в Китае.

Источник: РИА новости