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Токаев отменил режим ЧП в ряде областей Казахстана

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- Алина Мамаева
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил отменить режим чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте "Акорды".

Сообщается, что президент подписал указ "Об отмене чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области".

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" постановляю: отменить с 07 часов 00 минут 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 "О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области". Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", - говорится в документе.

Также с 07:00 13 января отменяется режим ЧП в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.


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URL: https://www.vb.kg/412308
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, ЧП
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