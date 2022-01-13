Милиция просит опознать труп неизвестной женщины по ее вещам

В арыке вдоль автодороги села Новопокровка – Сары Жон на 2-м км 29 ноября 2021 года был обнаружен труп женщины (без признаков насильственной смерти). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, примерный возраст женщины 45-55 лет, была без одежды, а рядом с трупом обнаружены женские спортивные брюки черного цвета, женская кофта черного цвета, одна пара носков светло-синего цвета (вязанные).

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Ысык-Атинского района, согласно ст.144 ("Оставление в опасности") УК КР.

Приметы: волосы короткие обесцвеченные в соломенный цвет, упитанного телосложения, рост 160-165 см, на животе имеется шрам (предположительно от кесарева сечения).

Милиция просит всех граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить в ОВД Ысык-Атинского района по тел.: 0(509) 19-11-90, 0(312) 61-69-07, 0(708) 10-81-10.