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Открытие центра "Алтын-Балалык" состоится 1 июня в день защиты детей

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- Назгуль Абдыразакова
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Ремонтно-строительные работы в оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын-Балалык" идут полным ходом. В ближайшее время проект внутреннего обустройства поступит в Госархстрой. Открытие центра состоится 1 июня в день защиты детей. Об этом сообщила начальник управления медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Нурида Жусупбекова.

По ее данным, на место выехала группа специалистов минздрава и организаций здравоохранения для определения расположения отделений.

"До этого мы работали по чертежам. Сегодня и завтра окончательно определимся с группой специалистов по расположению отделений. В пятницу планируем направить готовый проект в Госархстрой, после чего начнется реконструкция внутри центра", - сообщает Жусупбекова.

В оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын-Балалык" будет восемь блоков, в которых разместятся кардиохирургическое отделение, как одно из отделений НИИХСТО, реабилитационное отделение для детей (НЦОМиД), отделение гинекологии (КНЦРЧ), отделение реабилитации для постковидных больных и отделение сестринского ухода.

Кроме того, в проекте предусмотрена столовая, прачечная и учебные классы для детей, которые долго находятся на реабилитационном лечении. Также будут консультативное, клинико-диагностическое отделения с лабораторией и др,- говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/412313
Теги:
строительство, медицина, Открытие
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