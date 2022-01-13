Открытие центра "Алтын-Балалык" состоится 1 июня в день защиты детей

Ремонтно-строительные работы в оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын-Балалык" идут полным ходом. В ближайшее время проект внутреннего обустройства поступит в Госархстрой. Открытие центра состоится 1 июня в день защиты детей. Об этом сообщила начальник управления медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР Нурида Жусупбекова.

По ее данным, на место выехала группа специалистов минздрава и организаций здравоохранения для определения расположения отделений.

"До этого мы работали по чертежам. Сегодня и завтра окончательно определимся с группой специалистов по расположению отделений. В пятницу планируем направить готовый проект в Госархстрой, после чего начнется реконструкция внутри центра", - сообщает Жусупбекова.

В оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын-Балалык" будет восемь блоков, в которых разместятся кардиохирургическое отделение, как одно из отделений НИИХСТО, реабилитационное отделение для детей (НЦОМиД), отделение гинекологии (КНЦРЧ), отделение реабилитации для постковидных больных и отделение сестринского ухода.

Кроме того, в проекте предусмотрена столовая, прачечная и учебные классы для детей, которые долго находятся на реабилитационном лечении. Также будут консультативное, клинико-диагностическое отделения с лабораторией и др,- говорится в сообщении управления.