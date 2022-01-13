Наши миротворцы вернутся из Казахстана завтра

Военнослужащие Вооруженных сил КР, которые в составе группы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимали участие в миротворческой миссии в Казахстане, вернутся в места постоянной дислокации 14 января. Об этом сообщило Минобороны.

"Миротворческий воинский контингент прибудет из Алматы в пункт постоянной дислокации в город Токмок 14 января", - говорится в сообщении.

Напомним, Кыргызстан направил 150 миротворцев в Казахстан в составе ОДКБ 7 января. В этот день российскими ВКС в соседнюю республику были переброшены военные спецподразделения Министерства обороны "Скорпион", а также 19 единиц автомобильной и бронированной техники.

Наши военные были задействованы в Казахстане в охране ТЭЦ-2 города Алматы.