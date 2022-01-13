Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает аномально теплая погода с 14 по 16 января. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, за сутки температура воздуха поднимется на 20 градусов. "К утру потеплеет до минус двух градусов, а днем придет уже оттепельная погода", - добавил он. Так, 14 и 15 января температура будет выше нормы на 7-8 градусов, 16 января - на 4-5 градусов.

При этом резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления примерно на 30 миллиметров ртутного столба - до аномальных 721 миллиметра. Помимо этого, ожидается метель, ветер до 18 метров в секунду и сильные осадки. "В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Погода будет не очень комфортной, конечно", - заключил он.

Источник: Мослента