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Жителей Москвы ожидает аномально теплая погода

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей Москвы ожидает аномально теплая погода с 14 по 16 января. Его слова передает ТАСС.

По прогнозу синоптика, за сутки температура воздуха поднимется на 20 градусов. "К утру потеплеет до минус двух градусов, а днем придет уже оттепельная погода", - добавил он. Так, 14 и 15 января температура будет выше нормы на 7-8 градусов, 16 января - на 4-5 градусов.

При этом резкое потепление будет сопровождаться понижением атмосферного давления примерно на 30 миллиметров ртутного столба - до аномальных 721 миллиметра. Помимо этого, ожидается метель, ветер до 18 метров в секунду и сильные осадки. "В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Погода будет не очень комфортной, конечно", - заключил он.

Источник: Мослента


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URL: https://www.vb.kg/412317
Теги:
погода, Москва
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