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19-летний хакер взломал автомобили Tesla в 13 странах мира

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- Алина Мамаева
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19-летний хакер из Германии, Дэвид Коломбо, утверждает, что смог получить доступ к некоторым функциям более чем двух десятков автомобилей Tesla в 13 странах по всему миру. Об этом сообщает Securitylab.

Доступ был получен не из-за уязвимости в инфраструктуре Tesla, а из-за использования владельцами сторонних сервисов и ключей API.

Имея доступ к 25 экземплярам Tesla, Коломбо сообщает, что может отключить режим Sentry Mode, открыть двери, открыть окна и запустить силовой агрегат при помощи дистанционного управления, и всё это без ведома водителя. Он также может видеть точное местоположение машины. Хакер подтвердил изданию Drive Tesla, что по крайней мере один из "захваченных" экземпляров находится в Китченере, Онтарио.

К счастью, хакер говорит, что не собирается использовать это во вред, а хочет связаться с владельцами, чтобы они знали, как лучше защитить свои учётные записи. К сожалению, он пока не смог придумать, как это сделать.

Также Коломбо подтвердил, что на данный момент он координирует свои действия с командой безопасности Tesla, чтобы оповестить пострадавших владельцев.


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URL: https://www.vb.kg/412318
Теги:
технология, технологии, в мире
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