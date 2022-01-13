Адреса пунктов, где можно бесплатно получить вакцинацию от COVID-19

В столице функционирует 81 прививочных пунктах, об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, все желающие могут получить прививку вакцинами: "Sinopharm", "AstraZeneca", "Moderna", "Pfizer" и "Спутник Лайт" по адресам:
1. ЦСМ №4 (ул. Ибраимова, 181);
2. ЦСМ №4 (филиал ул. Токтогула 62);
3. ГСВ №35- ЦСМ №17 (с .Чон-Арык, ул. Семетей ,152);
4. Железнодорожная больница (ул. Крылова, 5);
5. ЦСМ №1 (ул. Ю.Фучика, 15);
6. ЦСМ №1 ГСВ №12 (ул. Кок-Кыяк, 42);
7. ЦСМ №1 ГСВ№9 (ул. Кубаныч, 1);
8. ЦСМ №1 ГСВ№ 8,10,11 (Кызыл-Аскер, ул. Сельсоветская, 6);
9. ЦСМ №2 (Рабочий городок);
10. ЦСМ №2 (ул. Ш. Руставели);
11. ЦСМ №2 (мкр-н Джал);
12. ЦСМ №7 (ул. Т.Молдо, 3);
13. ЦСМ №2 (ул.3-я Линия, 25);
14. ЦСМ №3 (ул.Логвиненко,30/1);
15. ЦСМ №3 (ул. Максат, 40);
16. ЦСМ №5 (ул. Кольбаева, 42);
17. ЦСМ №5 ГСВ №1 (ул. Полевая, 1);
18. ЦСМ №5 ГСВ №5 (мкр Тунгуч, д57);
19. ЦСМ №5 ГСВ № 6 (Учкун, ул. Аксы, 6);
20. ЦСМ №19 (5мкр.,16/1);
21. ЦСМ №6 (ул.Жукеева-Пудовкина,75);
22. ЦСМ №14 (ул.Свободная,9);
23. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Ак-Бата", ул 8/53);
24. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Келечек", ул. Келечек, 1/1);
25. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Дордой");
26. ЦСМ №14 ГСВ (ул. Наманганская,28);
27. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Ак-Босого",ул. профессора Зимы, 264);
28. ЦСМ №8 (проспект Чуй, 40);
29. ЦСМ №8 ГСВ №15(жилмассив "Кара-Жыгач", ул. Дордой 1);
30. ЦСМ №9 (ул. Курманжан-Датка,109А);
31. ЦСМ №9 ГСВ №19,20 ( жилмассив "Кок-Жар", мкр. Кок-Жар, д3);
32. ЦСМ №9 ГСВ № 21 (жилмассив "Эне-Сай", ул. 20);
33. Поликлиника студентов (ул.Рыскулова,8);
34. СРЦ (пр. Манаса 41);
35. ЦСМ №15 (6мкр.дом №1);
36. ЦСМ №16 (ул.Панфилова,4);
37. ЦСМ №12 (ул.Кривоносова,206б);
38. ЦСМ №12 ГСВ №27 (жилмассив "Ак-Орго", ул Ай, 19);
39. ЦСМ №12 ГСВ (жилмассив "Ак-Орго", ул. Ашар, 1);
40. ЦСМ №12 ГСВ №29 (жилмассив "Ак-Ордо", ул. Тунук,10а);
41. ЦСМ №12 ГСВ №28 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Ж. Баатыра, 123);
42. ЦСМ №12 ГСВ №30 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Шабдан, 23);
43. ЦСМ№10 (ул. Боконбаева, 61);
44. ЦСМ№11 (ул. Киевская, 154);
45. ЦСМ№13 (ул. Токтогула, 250);
46. ЦСМ№13 (жилмассив "Мурас-Ордо");
47. ЦСМ№13 (жилмассив "Жениш");
48. ЦСМ№13 (жилмассив "Калыс-Ордо");
49. ЦСМ№18 (ул. Тыныстанова, 1);
50. ЛОО (ул. Киевская, 110);
51. Кыргызско-турецкая больница ТИКА (ул. Фучика,15А);
52. Медцентр "Малыш" (ул. Ибраимова, 181);
53. Медцентр Асымбековой (мкр. Джал, Тыналиева, 18);
54. Медцентр "Кроха" (Ибраимова, 84/1);
55. Медцентр "Элкрит" (Ахунбаева, 107);
56. Медцентр "Семья", ул. Ибраимова, 42);
57. Поликлиника 312 (Исанова, 60);
58. Медцентр "Эдельвейс" (Асанбай, 8/2);
59. КРЗиВРТ (Юнусалиева, 300);
60. Медцентр "Цадмир" (ул. Московская, 225);
61. Медцентр "Авиценна" (ул. Орджоникидзе, 83);
62. Медцентр Веданта (ул. Фучика, 34);
63. КГТУ (ул. Чынгыз Айтматова, 66);
64. БМК (ул. Логвиненко, 8);
65. КНУ им. Баласагына (ул. Фрунзе, 547);
66. КРСУ (ул. Ахунбаева, 92);
67. БГУ (ул. Айтматова, 27);
68. КГУСТА (ул. Малдыбаева, 17а);
69. КНАУ им. Скрябина (ул. Медерова, 68);
70. КГУ им. Арабаева (ул. Раззакова, 51);
71. КТУ "Манас" (мкр-н Джал);
72. Торговый центр "Азия Молл" (пр. Ч.Айтматова, 3);
73. Торговый центр "ТОММИ-МОЛЛ" (ул. Токомбаева, 17/2);
74. Торговый центр "Вефа" (ул. Байтик Баатыра, 98);
75. Торговый центр "Бишкекпарк" (ул. Киевская, 148);
76. ТЦ "Дордой Плаза" (ул.Ибраимова,115);
77. ТЦ "Ала-Арча" (пр. Ч. Айтматова,299в);
78. ГУМ (пр. Чуй, 92);
79. ТЕХНОПАРК (ул. Горького,1/2);
81.ТД "Кенч" (3 этаж, пр. Молодой гвардии,4/ТРК "Ош базары").
Мэрия столицы просит соблюдать меры предосторожности: отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещение, пользоваться антисептиком и получить прививку. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом.