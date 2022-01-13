Адреса пунктов, где можно бесплатно получить вакцинацию от COVID-19

В столице функционирует 81 прививочных пунктах, об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, все желающие могут получить прививку вакцинами: "Sinopharm", "AstraZeneca", "Moderna", "Pfizer" и "Спутник Лайт" по адресам:

1. ЦСМ №4 (ул. Ибраимова, 181);

2. ЦСМ №4 (филиал ул. Токтогула 62);

3. ГСВ №35- ЦСМ №17 (с .Чон-Арык, ул. Семетей ,152);

4. Железнодорожная больница (ул. Крылова, 5);

5. ЦСМ №1 (ул. Ю.Фучика, 15);

6. ЦСМ №1 ГСВ №12 (ул. Кок-Кыяк, 42);

7. ЦСМ №1 ГСВ№9 (ул. Кубаныч, 1);

8. ЦСМ №1 ГСВ№ 8,10,11 (Кызыл-Аскер, ул. Сельсоветская, 6);

9. ЦСМ №2 (Рабочий городок);

10. ЦСМ №2 (ул. Ш. Руставели);

11. ЦСМ №2 (мкр-н Джал);

12. ЦСМ №7 (ул. Т.Молдо, 3);

13. ЦСМ №2 (ул.3-я Линия, 25);

14. ЦСМ №3 (ул.Логвиненко,30/1);

15. ЦСМ №3 (ул. Максат, 40);

16. ЦСМ №5 (ул. Кольбаева, 42);

17. ЦСМ №5 ГСВ №1 (ул. Полевая, 1);

18. ЦСМ №5 ГСВ №5 (мкр Тунгуч, д57);

19. ЦСМ №5 ГСВ № 6 (Учкун, ул. Аксы, 6);

20. ЦСМ №19 (5мкр.,16/1);

21. ЦСМ №6 (ул.Жукеева-Пудовкина,75);

22. ЦСМ №14 (ул.Свободная,9);

23. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Ак-Бата", ул 8/53);

24. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Келечек", ул. Келечек, 1/1);

25. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Дордой");

26. ЦСМ №14 ГСВ (ул. Наманганская,28);

27. ЦСМ №14 ГСВ (жилмассив "Ак-Босого",ул. профессора Зимы, 264);

28. ЦСМ №8 (проспект Чуй, 40);

29. ЦСМ №8 ГСВ №15(жилмассив "Кара-Жыгач", ул. Дордой 1);

30. ЦСМ №9 (ул. Курманжан-Датка,109А);

31. ЦСМ №9 ГСВ №19,20 ( жилмассив "Кок-Жар", мкр. Кок-Жар, д3);

32. ЦСМ №9 ГСВ № 21 (жилмассив "Эне-Сай", ул. 20);

33. Поликлиника студентов (ул.Рыскулова,8);

34. СРЦ (пр. Манаса 41);

35. ЦСМ №15 (6мкр.дом №1);

36. ЦСМ №16 (ул.Панфилова,4);

37. ЦСМ №12 (ул.Кривоносова,206б);

38. ЦСМ №12 ГСВ №27 (жилмассив "Ак-Орго", ул Ай, 19);

39. ЦСМ №12 ГСВ (жилмассив "Ак-Орго", ул. Ашар, 1);

40. ЦСМ №12 ГСВ №29 (жилмассив "Ак-Ордо", ул. Тунук,10а);

41. ЦСМ №12 ГСВ №28 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Ж. Баатыра, 123);

42. ЦСМ №12 ГСВ №30 (жилмассив "Арча-Бешик", ул. Шабдан, 23);

43. ЦСМ№10 (ул. Боконбаева, 61);

44. ЦСМ№11 (ул. Киевская, 154);

45. ЦСМ№13 (ул. Токтогула, 250);

46. ЦСМ№13 (жилмассив "Мурас-Ордо");

47. ЦСМ№13 (жилмассив "Жениш");

48. ЦСМ№13 (жилмассив "Калыс-Ордо");

49. ЦСМ№18 (ул. Тыныстанова, 1);

50. ЛОО (ул. Киевская, 110);

51. Кыргызско-турецкая больница ТИКА (ул. Фучика,15А);

52. Медцентр "Малыш" (ул. Ибраимова, 181);

53. Медцентр Асымбековой (мкр. Джал, Тыналиева, 18);

54. Медцентр "Кроха" (Ибраимова, 84/1);

55. Медцентр "Элкрит" (Ахунбаева, 107);

56. Медцентр "Семья", ул. Ибраимова, 42);

57. Поликлиника 312 (Исанова, 60);

58. Медцентр "Эдельвейс" (Асанбай, 8/2);

59. КРЗиВРТ (Юнусалиева, 300);

60. Медцентр "Цадмир" (ул. Московская, 225);

61. Медцентр "Авиценна" (ул. Орджоникидзе, 83);

62. Медцентр Веданта (ул. Фучика, 34);

63. КГТУ (ул. Чынгыз Айтматова, 66);

64. БМК (ул. Логвиненко, 8);

65. КНУ им. Баласагына (ул. Фрунзе, 547);

66. КРСУ (ул. Ахунбаева, 92);

67. БГУ (ул. Айтматова, 27);

68. КГУСТА (ул. Малдыбаева, 17а);

69. КНАУ им. Скрябина (ул. Медерова, 68);

70. КГУ им. Арабаева (ул. Раззакова, 51);

71. КТУ "Манас" (мкр-н Джал);

72. Торговый центр "Азия Молл" (пр. Ч.Айтматова, 3);

73. Торговый центр "ТОММИ-МОЛЛ" (ул. Токомбаева, 17/2);

74. Торговый центр "Вефа" (ул. Байтик Баатыра, 98);

75. Торговый центр "Бишкекпарк" (ул. Киевская, 148);

76. ТЦ "Дордой Плаза" (ул.Ибраимова,115);

77. ТЦ "Ала-Арча" (пр. Ч. Айтматова,299в);

78. ГУМ (пр. Чуй, 92);

79. ТЕХНОПАРК (ул. Горького,1/2);

81.ТД "Кенч" (3 этаж, пр. Молодой гвардии,4/ТРК "Ош базары").

Мэрия столицы просит соблюдать меры предосторожности: отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать дистанцию, носить маски, чаще мыть руки и проветривать помещение, пользоваться антисептиком и получить прививку. Вакцинация – единственный эффективный способ борьбы с вирусом.