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Генпрокуратура Казахстана запустила сайт для загрузки видео с беспорядков

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- Канат Кожоев
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Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках, сообщается на сайте ведомства.

"На этом сайте граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о произошедших в текущем году террористических актах и массовых беспорядках. В настоящее время прокурорами проводится сбор и фиксация доказательств, а также идентификация преступников по видеозаписям", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/412321
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки
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