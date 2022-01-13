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Разработка Китаем оружия по "контролю над мозгом" обеспокоила Европарламент

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Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Китай предположительно занимается разработкой оружия по "контролю над мозгом", вызвала беспокойство у европарламентариев. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на обращение к Еврокомиссии итальянских политиков во главе с Марко Кампоменози и Стефанией Цамбелли.

В документе отмечается, что США внесли в черный список экспортеров Китайскую академию военной медицины, а также 11 исследовательских институтов академии за то, что данные организации якобы помогают китайским военным разрабатывать оружие для осуществления "контроля над мозгом".

Как утверждают евродепутаты, власти КНР разрабатывают "способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок". К подобным проектам политики отнесли редактирование генов, повышение человеческой работоспособности, а также нейрокомпьютерные интерфейсы.

В связи с этим итальянские европарламентарии призвали Еврокомиссию поделиться информацией о выдвинутых против Китая обвинениях. Политики также поинтересовались, намерена ли ЕК принять какие-либо ответные меры в случае, если данные обвинения будут подтверждены в ходе дальнейших расследований.

В декабре 2021 года стало известно, что Министерство торговли США ввело санкции против Академии военно-медицинских исследований в Китае. Под санкции США также попал ряд компаний из Грузии, Малайзии и Турции.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/412326
Теги:
Китай, Европейский союз
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