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Закроют ли школы и сады в связи с ростом COVID-19 в Бишкеке?

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 13 января, будет решаться вопрос о переводе школ и детских садов на онлайн режим в связи с ростом заболевания COVID-19. Об этом vb.kg сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"Сегодня пройдет заседание республиканского штаба, а после него заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии Бишкека, где и будет решен вопрос о формате обучения школьников и работе детских садов", - сообщила vb.kg заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, решение о том закрывать школы или нет, будет принято уже сегодня к вечеру.

В Министерстве образования сообщили, что также ожидают решение Республиканского по борьбе с коронавирусом. По его итогам завтра в 11.00 представитель МОН КР даст брифинг.

Напомним, что школьники только вчера, 12 января, вернулись в школы после зимних каникул.


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URL: https://www.vb.kg/412327
Теги:
детский сад, школа, Бишкек, COVID-19
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