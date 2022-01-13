Закроют ли школы и сады в связи с ростом COVID-19 в Бишкеке?

В Бишкеке сегодня, 13 января, будет решаться вопрос о переводе школ и детских садов на онлайн режим в связи с ростом заболевания COVID-19. Об этом vb.kg сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"Сегодня пройдет заседание республиканского штаба, а после него заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии Бишкека, где и будет решен вопрос о формате обучения школьников и работе детских садов", - сообщила vb.kg заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, решение о том закрывать школы или нет, будет принято уже сегодня к вечеру.

В Министерстве образования сообщили, что также ожидают решение Республиканского по борьбе с коронавирусом. По его итогам завтра в 11.00 представитель МОН КР даст брифинг.

Напомним, что школьники только вчера, 12 января, вернулись в школы после зимних каникул.