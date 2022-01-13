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Жир оказался защитником клеток поджелудочной железы диабетиков

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- Алина Мамаева
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Биологи обнаружили, что при постоянном избытке глюкозы в организме накопление жира защищает клетки поджелудочной железы от гибели, а не ускоряет их уничтожение, как считалось ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылко на результаты исследования, опубликованные в научном журнале Diabetologia.

"Когда клетки поджелудочной железы сталкиваются с избытком сахаров и жиров, они запасают последние в виде микроскопических капелек. Мы неожиданно обнаружили, что эти запасы жира не ухудшают их работу, а способствуют нормализации выработки инсулина, что помогает человеку поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови", – рассказала Люси Оберхаузер из Женевского университета, один из авторов работы.

По представлениям биологов, человеческие клетки постепенно теряют чувствительность к инсулину в результате изменений в жизнедеятельности жировых клеток, которые возникают из-за постоянного переедания и неправильной диеты. В итоге эти перемены вызывают серьезные проблемы с обменом веществ и ведут к развитию диабета второго типа.

Подобные наблюдения заставляли ученых считать, что накопление жира в поджелудочной железе ускоряет гибель ее клеток и приводит к развитию диабета второго типа. Оберхаузер и ее коллеги выяснили, что жировые молекулы на самом деле защищают, а не уничтожают эти тельца.


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URL: https://www.vb.kg/412328
Теги:
здоровье, мировые новости
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