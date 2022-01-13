В 2021 году кабмином была произведена капитализация ГИК на 5,2 млрд сомов

Председатель кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы ипотечного кредитования, привлечения кредитных средств международных и отечественных финансовых институтов, внедрения новых финансовых продуктов.

"В 2021 году кабинетом министров была произведена капитализация ГИК на 5,2 миллиарда сомов, также принята новая жилищная программа "Мой дом 2021-2026", - говорится в сообщении кабмина.