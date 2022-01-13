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В 2021 году кабмином была произведена капитализация ГИК на 5,2 млрд сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабмина Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества "Государственная ипотечная компания". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы ипотечного кредитования, привлечения кредитных средств международных и отечественных финансовых институтов, внедрения новых финансовых продуктов.

"В 2021 году кабинетом министров была произведена капитализация ГИК на 5,2 миллиарда сомов, также принята новая жилищная программа "Мой дом 2021-2026", - говорится в сообщении кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/412329
Теги:
Акылбек Жапаров, ипотека, кабмин
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