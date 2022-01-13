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В России в почтовое отделение пришел посетитель с автоматом Калашникова

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- Алина Мамаева
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В среду, 12 января, в Красноярске (Россия) в почтовое отделение вошел вооруженный автоматом Калашникова мужчина. Он был пьян и агрессивен - угрожал работникам почты и посетителям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину пытались утихомирить просьбами не шуметь. В ответ он вытащил из рюкзака автомат и приставил дуло к животу посетителя, который сделал ему замечание. Тот, однако, не испугался, повалил автоматчика на пол и держал его до прибытия полиции.

Правоохранители установили личность 38-летнего мужчины, а также выяснили, что автомат был муляжом, непригодным для стрельбы.


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URL: https://www.vb.kg/412330
Теги:
Россия, мировые новости
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