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Организации КР обязаны предоставлять налоговые отчеты в электронном виде

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- Назгуль Абдыразакова
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Организации, за исключением крестьянских или фермерских хозяйств, с января 2022 года переходят на обязательное представление налоговой отчетности в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным этот срок установлен в соответствии с порядком и сроками перехода на представление налоговой отчетности в виде электронного документа.

"Государственная налоговая служба при министерстве финансов призывает организации приобрести квалифицированную электронную подпись у специализированных операторов (Инфоком, Dostek, Ubr) для представления отчетов.

Напомним, с 1 апреля 2021 года организации сдают отчет в электронном виде через "личный кабинет" Salyk.kg.

Перевод налогоплательщиков на представление отчетности в электронном формате является одним из основных компонентов фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" в рамках представления налоговых услуг онлайн и создания благоприятных условий для предпринимателей", -говорится в сообщении налоговой службы.


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URL: https://www.vb.kg/412335
Теги:
налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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