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В бишкекском парке обустраивают систему водоснабжения

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- Назгуль Абдыразакова
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В парке на пересечении улиц Токомбаева и Байтик-Баатыра будет обустроена система водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в настоящее время на месте непрерывно работает техника для бурения скважины, чтобы успеть запустить подачу воды к весне.

"По проекту глубина скважины составит 210 метров, она позволит обеспечить водой два строящихся парка – на пересечении улиц Токомбаева-Байтик-Баатыра и дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана.

Отметим, общая площадь парка пересечении улиц Токомбаева и Байтик-Баатыра составляет 10,2 га. Сейчас там укладывают брусчатку, бордюры и устанавливают ирригационную систему.

В парке же дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана управление проведет работы по устройству внешних инженерных сетей: трансформационной подстанции, электрических кабелей, водопроводных и канализационных сетей", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/412339
Теги:
водоснабжение, парк, Бишкек, мэрия
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