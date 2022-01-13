В бишкекском парке обустраивают систему водоснабжения

В парке на пересечении улиц Токомбаева и Байтик-Баатыра будет обустроена система водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в настоящее время на месте непрерывно работает техника для бурения скважины, чтобы успеть запустить подачу воды к весне.

"По проекту глубина скважины составит 210 метров, она позволит обеспечить водой два строящихся парка – на пересечении улиц Токомбаева-Байтик-Баатыра и дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана.

Отметим, общая площадь парка пересечении улиц Токомбаева и Байтик-Баатыра составляет 10,2 га. Сейчас там укладывают брусчатку, бордюры и устанавливают ирригационную систему.

В парке же дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана управление проведет работы по устройству внешних инженерных сетей: трансформационной подстанции, электрических кабелей, водопроводных и канализационных сетей", - говорится в сообщении муниципалитета.