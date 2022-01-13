Фильм "Шамбала" покажут на МКФ в Бангладеш

Фильм Артыкпая Суйундукова "Шамбала" включен в программу 20 Международного кинофестиваля в Дакке (Бангладеш). Смотр пройдет с 15 по 23 января. Об этом сообщает департамент кинематографии КР при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Данный МКФ проводится с 1977 года. Во время фестиваля проводятся несколько конкурсов. Ленты из разных стран соревнуются, например, в секции конкурса "азиатское кино", куда и была включена наша "Шамбала". В Дакке показывают и картины для детей, и ленты, созданные женщинами-режиссерами. Есть также конкурсная программа короткометражных фильмов, секция духовных картин, ретроспективные показы и многое другое.

Тема фестиваля - "Лучшее кино, лучшая аудитория и лучшее общество".

Напомним, драма "Шамбала" была снята в 2020 году и является продуктом совместного производства национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и студии "Айтыш-фильм". В основе сценария ленты – повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход".

Мировая премьера "Шамбалы" состоялась в Шанхае. В октябре 2020-го на МКФ "Киношок" фильм получил приз за лучшую музыку (Мурзали Жээнбаев), а Артуру Аманалиеву был вручен специальный диплом за лучшее исполнение роли Шамбалы. В ноябре на МКФ "Московская премьера" приз за лучшую мужскую роль получил Назрет Дубашев. В январе 2021-го на МКФ в Калькутте приз за лучшую режиссуру присудили Артыкпаю Суюндукову. А в апреле фильм был удостоен кинопремии Российской академии кино "Ника" в номинации "Лучший фильм СНГ, Грузии и Балтии". Кроме того, оскаровский комитет Кыргызстана выдвинул "Шамбалу" на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

А в первых числах 2022 года пришла информация о том, что "Шамбала" завоевала сразу 7 наград международного кинофестиваля Moving Film Festival в Иране, завершившего свою работу 31 декабря.