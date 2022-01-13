Официальный ответ МСХ КР по Орто-Токойскому водохранилищу

Департамент рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства КР провел заседание межведомственной конкурсной комиссии. По результатом проведенного конкурса в соответствии с критериями и оценочной таблицы победителями конкурса по лоту № 551 (Орто-Токойское водохранилище) были признаны участники, получившие наивысшие баллы, т.е. ОсОО "Орто-Токой ынтымагы". Об этом сообщает пресс-служба МСЛиВХ КР.

По ее данным, 2 августа 2021 года составлен договор "О предоставлении в пользование водоема (акватории) для рыбохозяйственного освоения и использования в целях рыбоводства, рыболовства и рыборазведения" между департаментом рыбного хозяйства и ОсОО "Орто-Токой ынтымагы".

"Департаментом было выпущено в Орто-Токойское водохранилище молоди сига-лудоги 2019 году в количестве 800 тыс. штук. 2020 году выпущено 450 тыс. шт. молоди сига-лудоги, 2021 году также произведен выпуск 500 тыс. шт. молоди сига-лудоги.

В данное время в данном водоеме идет подращивание выпущенной молоди рыбы до кондиционного веса и размера для ведения спортивно-любительского рыболовства, в связи с чем выигравший на конкурсной основе ОсОО "Орто-Токой ынтымагы" не разрешает ведение спортивно-любительского лова рыбы.

Сезон спортивно-любительского рыболовства на данном водоеме начнется по рыболовным карточкам после проведения мониторинговых исследований специалистами Академии наук и департамента по итогам мониторинга, определения квот и после заключения договора на реализацию рыболовных карточек с ОсОО "Орто-Токой ынтымагы".

Данное мероприятие будет осуществляться по правилам любительского и спортивного рыболовства в водоемах КР, утвержденного постановлением правительства КР", - говорится в сообщении Минсельхоза.