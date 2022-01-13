Утвержден новый порядок работы ПП на кыргызско-казахской границе

Изменен порядок работы пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке границы. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы КР.

По ее данным, по состоянию на 113 января 2022 года пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы функционируют в следующем порядке:

Пункты пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар-автодорожный" (КР), "Ак-Жол-автодорожный" (КР), "Чон-Капка-автодорожный" (КР) в Таласской области функционируют с ограничениями:

-временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;

-граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через вышеуказанные КПП;

-граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через вышеуказанные КПП.

Грузовые транспортные средства пересекают КПП "Ак-Тилек-автодорожный" беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID – 19.

Через пункты пропуска "Чалдыбар-автодорожный" и "Чон-Капка-автодорожный" в Таласской области государственную границу на выезд из Кыргызстана могут пересекать только грузовые транспортные средства, следующие транзитом по территории Казахстана, с учетом ограничений, связанных с COVID - 19.

Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) функционирует со следующими с ограничениями:

-временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;

-только граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Каркыра-автодорожный".

В пунктах пропуска "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный" в одностороннем порядке казахстанской стороной с 7 января 2022 г. временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств.

"По состоянию на 14:00 13 января 2022 г. в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на выезд из Кыргызстана в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 70 грузовых транспортных средств.

ПС ГКНБ КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано", - говорится в сообщении погранслужбы.