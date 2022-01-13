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В Джалал-Абаде задержали подозреваемых в ограблении больницы

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава Джалал-Абадской областной больницы Кумарбек Ботокараев обратился с заявлением в милицию, в котором было указано, что ночью 7 января 2022 года неизвестные лица ворвались в администрацию областной больницы и похитили 4 ноутбука, 1 термос, документы на 15 автомобилей, талоны на 4670 литров бензина и 2330 литров дизельного топлива, которые находились в сейфе. Об этом сообщает пресс-служба УВД Жалал-Абадской области.

По ее данным, в результате областной больнице был нанесен значительный материальный ущерб.

"Данный факт зарегистрирован в едином уголовном реестре Джалал-Абадского ГОВД на основании статьи 205 (Кража) УК КР и возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскной работы, проведенной оперативными работниками службы криминальной милиции и оперативниками Джалал-Абадского ГОВД были задержаны трое жителей г. Джалал-Абад, 1989 года рождения. БЗ, 1990 г.р. Ш.М. и 1987 года рождения. Х.Х.

Подозреваемые водворены в ИВС", -говорится в сообщении УВД.


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URL: https://www.vb.kg/412361
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, ограбление, УВД
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