В столице проходит районный этап олимпиады школьников

В Бишкеке проходит второй районный этап олимпиады школьников по 17 предметам. Об этом сообщает пресс-служба Бишкека.

По ее данным, с 13 по 14 января 2022 года в Свердловском районе учащиеся состязаются на базе эколого-экономического лицея №65, в Первомайском - на базе школы-гимназии №24, ленинцы же покажут свои знания на базе школы-гимназии №68, а октябрята – школы-гимназии №64 и 20.

"Олимпиада проходит каждый год в несколько этапов. В этом году в ней участвуют 2 тысячи 293 ученика.

Координацию мероприятия проводит управление образования, организационная работа за районными центрами образования, в состав комиссии входят ведущие педагоги столицы.

Отметим, мероприятия проходят в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении муниципалитета.