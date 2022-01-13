Победитель шоу талантов "Голос" Александр Волкодав вернулся в Кыргызстан

Победитель музыкального проекта "Голос" Александр Волкодав вернулся на свою Родину. Об этом пресс-служба Минкультуры КР.

По ее данным, певца торжественно в аэропорту встретили представители министерства, родственники, друзья, поклонники певца.

Волкодав выразил всем присутствующим признательность за теплую встречу и вкратце поделился своим планами:

"Во время участие в проекте "Голос" я чувствовал поддержку кыргызстанцев. Чудеса случаются, главное нужно верить в себя. Благодарю всех, кто переживал и болел за меня!

Где бы не был я никогда не забываю о своей Родине. Хочу поделиться с вами со своей победой. Отныне я буду неустанно трудиться над своим творчеством"-сказал Волкодав.

В свою очередь замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Союзбек Надырбеков поздравил певца с победой и отметил что министерство будет оказывать поддержку развития его творчества, -говорится в сообщении Минкультуры.