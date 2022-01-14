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Школы и сады продолжат работать в обычном режиме

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке школы и детские сады продолжат работать в реальном режиме. Об этом vb.kg сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

"Вчера, 13 января, на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии Бишкека было решено продолжить обучение в прежнем формате. При заболеваниях коронавирусной инфекции среди школьников: если один случай в классе, то контактных детей отправят на домашнюю изоляцию, если два и более случая за один инкубационный период (14 дней), то будем решать вопрос с директором о переводе нескольких классов или школы на онлайн-обучение, - сообщила vb.kg заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 дали рекомендации для родителей:

Опасные симптомы:

  1. стал вялым
  2. жалуется, что больно глотать, как будто что-то скребет в горле,
  3. жалуется на насморк,
  4. жалуется, что болит голова, что ходить тяжело, устал,
  5. перестал есть или не хочет,
  6. все тело горячее, но при этом ему холодно и знобит - поднялась температура

Необходимо:

  1. не водить ребенка в школу, чтобы не усугубить состояние или не заразить других.
  2. не заставлять есть, потому что организм направляет все силы и энергию на борьбу с болезнью. -давать больше жидкости (компот, чай, вода). Расчет воды нужно уточнить у педиатров.
  3. измерять температуру: до 38 не сбивать, идет выработка антител на вирус, но иногда ребенку очень плохо при 37.8- 37.9 - можно и нужно сбивать.

Высокая температура выше 39- 40 и выше опасна. Необходимо вызвать скорую, а до приезда дать ибупрофен или парацетамол. Дозу заранее узнать у своего участкового педиатра.

Обязательно обратится к педиатру при появлении вышеперечисленных симптомов


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URL: https://www.vb.kg/412380
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