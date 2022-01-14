Школы и сады продолжат работать в обычном режиме

В Бишкеке школы и детские сады продолжат работать в реальном режиме. Об этом vb.kg сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.
"Вчера, 13 января, на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии Бишкека было решено продолжить обучение в прежнем формате. При заболеваниях коронавирусной инфекции среди школьников: если один случай в классе, то контактных детей отправят на домашнюю изоляцию, если два и более случая за один инкубационный период (14 дней), то будем решать вопрос с директором о переводе нескольких классов или школы на онлайн-обучение, - сообщила vb.kg заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.
В Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 дали рекомендации для родителей:
Опасные симптомы:
Необходимо:
Высокая температура выше 39- 40 и выше опасна. Необходимо вызвать скорую, а до приезда дать ибупрофен или парацетамол. Дозу заранее узнать у своего участкового педиатра.
Обязательно обратится к педиатру при появлении вышеперечисленных симптомов