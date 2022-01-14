Милиционеры привезли подарки воспитанникам Беловодского детского дома

Сотрудники ЦА МВД посетили Беловодский психоневрологический детский дом-интернат. Милиционеры привезли малышам, оставшимся без родителей, сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подобные встречи стали доброй традицией и проходят регулярно. Навестить детей, узнать об их успехах и достижениях в Беловодский детский дом приехал начальник управления по работе с личным составом ГУК МВД полковник милиции Мамадали Шакиров, главный специалист Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кудиритила Охунов и другие их коллеги.

Детишек милиционеры поздравили с новогодними праздниками, вручили сладости. Кроме того, интернату были переданы хозяйственные и канцелярские товары на сумму более 75 тысяч сомов.