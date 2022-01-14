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Милиционеры привезли подарки воспитанникам Беловодского детского дома

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники ЦА МВД посетили Беловодский психоневрологический детский дом-интернат. Милиционеры привезли малышам, оставшимся без родителей, сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Подобные встречи стали доброй традицией и проходят регулярно. Навестить детей, узнать об их успехах и достижениях в Беловодский детский дом приехал начальник управления по работе с личным составом ГУК МВД полковник милиции Мамадали Шакиров, главный специалист Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кудиритила Охунов и другие их коллеги.

Детишек милиционеры поздравили с новогодними праздниками, вручили сладости. Кроме того, интернату были переданы хозяйственные и канцелярские товары на сумму более 75 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/412383
Теги:
дети, Новый год, МВД
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