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CNN снял документальный фильм про Навального

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- Канат Кожоев
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На CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм про учредителя ФБК Алексея Навального, пишет "Лента.ру".

Режиссером картины "Навальный" стал канадский документалист Дэниел Роэр.

"В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был смертельно болен", - отмечается в описании фильма.

В конце декабря комиссия исправительной колонии № 2 УФСИН по Владимирской области сняла Навального с профилактического учета как склонного к совершению побега.

В июне 2021 года сотрудник московского СИЗО "Матросская тишина" рассказал про планы Навального совершить побег. В своем отчете сотрудник группы по воспитательной работе учреждения сообщил о двух случаях, когда заключенный высказывался о намерении сбежать. В октябре Навального поставили на профучет как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию и склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности.

Дважды условно осужденный Алексей Навальный был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". 17 января его арестовали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил оппозиционеру условный приговор за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года.


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URL: https://www.vb.kg/412384
Теги:
оппозиция, Россия
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