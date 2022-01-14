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В Южной Африке обнаружили первую в мире свинью-художника

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- Алина Мамаева
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В Южной Африке обнаружили свинью, которая рисует картины, передает УНН со ссылкой на arts.konbini.com

Свинья по кличке Пигкассо живет в приюте. Она рисует с 2016 года. С тех пор Пигкассо создала сотни полотен. Весьма дорогостоящих - одна из картин Пигкассо была продана за 24,5 тысячи долларов, всего за 72 часа.

"Таким образом Пигкассо побила рекорд, опередив работу художницы-шимпанзе Конго, нарисованную в 2015 году и проданную за 16,6 тысячи евро", - говорится в сообщении.

Свинья обитает под покровительством жительницы ЮАР Джоан Лефсон. Она занимается, в частности, продажей картин Пигкассо. Вырученные деньги Лефсон направляет на надлежащее функционирование приюта, а также на уход за больными животными.


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URL: https://www.vb.kg/412385
Теги:
искусство, мировые новости, новости планеты
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