В Южной Африке обнаружили первую в мире свинью-художника

В Южной Африке обнаружили свинью, которая рисует картины, передает УНН со ссылкой на arts.konbini.com

Свинья по кличке Пигкассо живет в приюте. Она рисует с 2016 года. С тех пор Пигкассо создала сотни полотен. Весьма дорогостоящих - одна из картин Пигкассо была продана за 24,5 тысячи долларов, всего за 72 часа.

"Таким образом Пигкассо побила рекорд, опередив работу художницы-шимпанзе Конго, нарисованную в 2015 году и проданную за 16,6 тысячи евро", - говорится в сообщении.

Свинья обитает под покровительством жительницы ЮАР Джоан Лефсон. Она занимается, в частности, продажей картин Пигкассо. Вырученные деньги Лефсон направляет на надлежащее функционирование приюта, а также на уход за больными животными.