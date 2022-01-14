В Достукском айыл окмоту выращивают черешневый сад площадью 300 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МСЛиВХ.

Посадку сада начали осенью 2021 года. На сегодняшний день силами местного сообщества и айыл окмоту саженцы черешневых деревьев высажены уже на площади в 133 гектара. Оставшиеся 167 гектаров будут засажены этой весной.

Данная работа проводится Государственным агентством лесного хозяйства при поддержке проекта ИУЛЭ в целях восстановления деградированных лесов, находящихся на территории пилотных айыл окмоту.

Достукскому айыл окмоту были переданы 25 512 саженцев черешни. В целях обеспечения поливной водой и освоения малопродуктивных муниципальных участков построено 5 резервуаров, из них один объемом 400 кубических метров, три по 100 кубометров. Проложено около 3 километров трубопроводов диаметром 160 миллиметров, более 1,5 километра трубопроводов диаметром 110 миллиметров.

Саженцы и материалы для строительства резервуаров были закуплены и предоставлены в рамках проекта, а работы по посадке и строительству водозаборов взяло на себя местное сообщество и айыл окмоту.