Каптагаев: В РФ уже рассматривают Казахстан как одну из губерний империи

Директор Национального института стратегических исследований КР Эмилбек Каптагаев прокомментировал заявления российских чиновников по поводу назначения в Казахстане Аскара Умарова министром информации и общественного развития РК.

По его словам, это уже явное и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Казахстана.

"Скорее всего, в России уже рассматривают Казахстан как одну из губерний империи", - написал он.

Напомним, глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал Аскара Умарова "русофобской дрянью". А глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и вовсе рекомендовал новому министру информации Казахстана Аскару Умарову не посещать "Байконур".

"На космодроме "Байконур" мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждем", - написал Рогозин в своём Телеграм-канале.