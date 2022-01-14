Бишкек простился с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Касатых

В Бишкеке простились с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Касатых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Возле дома Валентины Андреевны состоялся митинг-реквием и церемония прощания. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выразил соболезнования родным, близким, друзьям, соратникам и коллегам теперь уже бывшего председателя Совета ветеранов Ленинского района.

Валентину Касатых похоронят на Северном кладбище столицы.

Муниципалитет выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентины Андреевны.