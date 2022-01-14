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Бишкек простился с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Касатых

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке простились с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Касатых. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Возле дома Валентины Андреевны состоялся митинг-реквием и церемония прощания. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев выразил соболезнования родным, близким, друзьям, соратникам и коллегам теперь уже бывшего председателя Совета ветеранов Ленинского района.

Валентину Касатых похоронят на Северном кладбище столицы.

Муниципалитет выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентины Андреевны.


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URL: https://www.vb.kg/412398
Теги:
ВОВ, Бишкек
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