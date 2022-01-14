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Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID

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- Алина Мамаева
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Житель США пожаловался, что его пенис уменьшился на четыре сантиметра после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

30-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что перенес новую коронавирусную инфекцию в июле 2021 года. После этого у него наблюдались проблемы с эрекцией, но со временем все пришло в норму. Однако, как заметил американец, размер его полового члена сократился на полтора дюйма (около четырех сантиметров).

Врачи назвали несколько причин, по которым это могло произойти. Во-первых, за время эректильной дисфункции ткани могли зарубцеваться из-за отсутствия приливов крови. Во-вторых, инфекция проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов полового члена, что может препятствовать нормальному кровотоку.

Среди 203 симптомов COVID-19, выявленных учеными Университетского колледжа Лондона, есть уменьшение яичек и полового члена - от этого пострадали примерно пять процентов мужчин из 56 стран, принимавших участие в исследованиях. Впрочем, врачи уверены, что подобные последствия коронавируса могут быть преодолены с помощью лечения, которое обычно используется для устранения эректильной дисфункции.


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URL: https://www.vb.kg/412399
Теги:
коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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