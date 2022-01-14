Байтикова: Появление на свет человека никакой вирус не может остановить

"Никакой вирус, никакая инфекция - да вообще ничто - не может и не должно останавливать естественный процесс появления на свет нового человека. И судя по тому, какое внимание сейчас уделяется репродуктивной медицине и гинекологии, проблема рождения человека была и останется во веки веков актуальной", - сказала VB.KG главный врач первого родильного дома Аминат Байтикова.

По ее словам, количество родов в их роддоме увеличилось в прошлом году по сравнению с 2020 годом. Если в 2020 году было 5005, то в прошлом - 5183 родов. Тридцать мамочек родили двойни. И все роды закончились благополучно.

"В основном наш роддом хорошо закончил год. Не было ни одного случая материнской смертности. А это один из основных показателей. Хотя беременных привозили к нам в тяжелом состоянии, несколько из них были даже уже без сознания. Но всех спасли. Горжусь своими коллегами. Они замечательные специалисты. Только их профессионализм спас многих наших пациенток", - отметила в интервью главный врач первого родильного дома.

Сейчас многие женщины опасаются, что на фертильность может влиять вакцинация или перенесенный ковид. Что скажете?

– Нет научно подтвержденных данных об отрицательном влиянии прививок от коронавируса на репродуктивную систему. Что касается самого ковида, то все зависит от тяжести протекания заболевания. Легкое течение не влияет на фертильность, а вот тяжелое может и повлиять, так как страдают все органы организма и половая сфера тоже. Поэтому необходима вакцинация.

Но, по мнению ученых, женщинам, перенесшим COVID-19, стоит планировать беременность примерно через два месяца после болезни. Но если коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, то времени для восстановления потребуется больше. Мужчинам же, перенесшим коронавирус, оптимально планировать зачатие ребенка спустя три месяца после выздоровления.

Каков средний возраст будущих мамочек, ждущих первенца?

- Он существенно не изменился по сравнению с предыдущими годами. Средний возраст матери при рождении первого ребенка составляет примерно 23 -25 лет. Второго ребенка чаще всего рожают в 31 год, третьего - от 33 до 35 лет. Хотя наблюдается тенденция увеличения возраста первородящих. Молодые женщины считают, что надо сначала обустроить семейную жизнь, найти хорошую работу. Эта тенденция характерна для молодежи многих стран. И, если молодая женщина здорова, то можно чуть-чуть подождать с родами, но надо все-таки планировать свою беременность и ни с коем случае не делать первого аборта. Тем более прибегать к услугам разных знахарей. Это касается не только тех, кто хочет избавиться от первой беременности, но и последующих. Все это чревато тяжелейшими осложнениями, вплоть до летальных исходов.

Вы рассуждаете с точки зрения врача, позиция которого всегда была и будет на стороне родов.

- Да, позиция врача всегда на стороне сохранения беременности, если это позволяет физиологическое развитие организма и если это не результат изнасилования. Поскольку очень велик риск нарушения репродуктивной функции и угрозы бесплодия в результате первого аборта. Аборт- это огромный стресс для организма, и он никогда не пройдет бесследно для женского здоровья. Ну и, конечно, для многих аборт, особенно при первой беременности - это ещё и моральная травма. Однако в отличие от врачей, родители молодых беременных с лёгкостью толкают дочерей на аборт, не опасаясь таких страшных последствий.

Но причина бесплодия среди молодых женщин может быть и из-за раннего начала половой жизни и частой смены половых партнеров. Это объективные факторы, которые могут привести к хроническим воспалительным заболеваниям репродуктивной системы и непроходимости маточных труб.

Аминат Харуновна, вы сказали, что беременность надо планировать. Что вы имели в виду?

- Планировать беременность – это значит избежать осложнений во время беременности и родов, и родить здорового ребенка. Все родители хотят, чтобы их новорожденный малыш был здоровым. А для этого важно, чтобы в организме матери не было дефицита йода, железа, фолиевой кислоты. Если есть дефицит фолиевой кислоты, то повышается риск развития пороков центральной нервной системы, сердца. Перед зачатием также стоит проверить наличие или отсутствие скрытых инфекций и болезней, передаваемых половым путем. Необходимо полностью отказаться от спиртных напитков за несколько месяцев до зачатия и на время беременности.

Влияет ли количество родов на здоровье женщины?

– Беременность и роды – это нагрузка на женский организм, так как для развития плода требуется значительное количество питательных веществ. У женщины меняется гормональный фон, снижается иммунитет, обостряются хронические заболевания. Надо понимать: беременность – это напряженный период для организма женщины, как и роды. То, что она "омолаживает" – это чистый миф. Конечно, если организм здоровый, все восстанавливается. Каждая семья устанавливает для себя оптимальное количество детей.