Касым-Жоомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики с главой Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В ходе беседы Касым-Жоомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода из страны миротворческого контингента ОДКБ.

Лидеры двух стран обсудили также ряд актуальных направлений кыргызско-казахстанского двустороннего и регионального сотрудничества.