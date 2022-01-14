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Касым-Жоомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова

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- Анастасия Карелина
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Состоялся телефонный разговор президента Кыргызской Республики с главой Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В ходе беседы Касым-Жоомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода из страны миротворческого контингента ОДКБ.

Лидеры двух стран обсудили также ряд актуальных направлений кыргызско-казахстанского двустороннего и регионального сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/412403
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, Садыр Жапаров
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