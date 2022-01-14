Иран запустил в космос твердотопливную ракету-спутник

Военизированная Революционная гвардия Ирана на прошлой неделе запустила в космос твердотопливную ракету-носитель спутника, сообщило УНН со ссылкой на официальное информационное агентство страны IRNA.

В отчете цитируется генерал Амирали Гаджизаде, начальник аэрокосмического подразделения гвардии, который заявил, что испытание прошло успешно. Он сказал, что это первый случай, когда Иран применил твердотопливную ракету, а не жидкотопливную. Он указал, что Иран будет производить более легкие ракетные двигатели для дальнейших космических проектов.

По словам генерала, носитель спутника был изготовлен из композитного материала, а не из металла, что, по его словам, было "рентабельно".

Однако производство композитов, как правило, дороже, чем их металлические аналоги. Композиты также делают ракету легче, поэтому она может вывести на орбиту более тяжелый спутник или полезную нагрузку. Государственное телевидение не показало никаких кадров запуска.

Носители спутников обычно используют жидкое топливо, но твердотопливные ракеты могут быть адаптированы для мобильных пусковых установок, которые можно перемещать в любом месте. Чисто твердотопливные ракеты чаще всего ассоциируются с системами баллистических ракет.

В прошлом месяце Иран заявил, что запустил в космос ракету со спутником-носителем, несущим три устройства, не уточнив, вышел ли какой-либо из объектов на орбиту Земли.

Государственный департамент США в то время заявил, что он по-прежнему обеспокоен запусками космического пространства Ирана, которые, как он утверждает "вызывают серьезную обеспокоенность в плане распространения" в отношении программы Тегерана по баллистическим ракетам.

Запуски происходят на фоне переговоров в Вене, которые пытаются возродить ядерное соглашение Тегерана с мировыми державами. Иран, который давно говорит, что не стремится изготавливать ядерное оружие, настаивает на том, что его запуски спутников и ракетные испытания не имеют военной составляющей.