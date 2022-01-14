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Маск объявил продажу товаров Tesla за криптовалюту

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- Канат Кожоев
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Товары Tesla можно купить за цифровую валюту Dogecoin, заявил в пятницу главный исполнительный директор компании-производителя электромобилей Илон Маск в Twitter.

"Мерч Tesla можно купить за Dogecoin", - твитнул Маск.

Согласно веб-сайту Tesla, такие продукты, как Cyberwhistle и Cyberquad for Kids, можно было купить за криптовалюту.

В декабре Маск написал в Twitter, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за товары на тестовой основе.

СПРАВКА

Dogecoin (DOGE) - криптовалюта, основанная на Litecoin. Названа в честь интернет-мема Doge, и была представлена 8 декабря 2013 года. Сам Илон Маск называет себя Dogfather, ведь валюта выросла в цене после его благосклонных "твитов" о ней.


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URL: https://www.vb.kg/412410
Теги:
информационные технологии, мировые новости, новости мира, новости планеты
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