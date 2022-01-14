Заборы вокруг КГТУ и БГУ демонтированы

Управлением землепользования и строительства мэрии совместно со спецподразделением МП "Тазалык" демонтированы металлические ограждения по периметру Кыргызского государственного технического университета имени Раззакова и Бишкекского гуманитарного университета имени Карасаева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Работы были проведены на основании обращения государственного учреждения "Бишкекглавархитектура", а также в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетического облика столицы.