Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.10 - 96.60

"Hello Türkiye". Фахреттин Алтун призвал всех правильно писать название ТР

176  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление коммуникации при аппарате президента Турции запустило кампанию под названием "Hello Türkiye", чтобы объявить всему миру об использовании нового национального и международного названия страны как "Türkiye".

Рекламный ролик, подготовленный в рамках укрепления бренда Турции, был размещен в социальных сетях управления коммуникации. На кадрах ролика иностранные туристы в разных частях Турции со своим акцентом радостно выкрикивают "Hello Türkiye".

Вышеупомянутое видео распространилось по многим странам с хэштегами #helloTürkiye в социальных сетях блогерами и инфлюенсерами мира.

По замыслу организаторов, кампания направлена на использование фразы "Türkiye", чтобы предотвратить использование название страны на разных языках по-разному. В этой связи пресс-советники от управления коммуникации, работающие за рубежом, также проводят различные мероприятия по анонсированию кампании.

Глава Управления коммуникации Фахреттин Алтун в своей оценке по этому поводу напомнил, что в декабре прошлого года вышел указ президента ТР Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому новым экспортным брендом страны станет термин "Türkiye". По словам главы управления, это решение является важным шагом в укреплении турецкого бренда на международной арене.

Турецкий чиновник подчеркнул, что Турция укрепляет свою самобытность и идентичность в языке и общении, как и во всех областях.

"Вместе будем укреплять турецкий бренд. Турция укрепляет свою идентичность в языке и общении, как и во всех других областях. Поэтому очень важно, чтобы все слои нашего общества проявляли чуткость и поддержку. Мы можем еще больше укрепить бренд Турции во всем мире, действуя едино", - сказал он.

Фахреттин Алтун призвал все учреждения Турции, в том числе и гражданское сообщество правильно произносить и писать название страны.

"Для нас очень важно, чтобы наши общественные учреждения, неправительственные организации, научные круги и пресса использовали и произносили название нашей страны как "Türkiye"", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412415
Теги:
Турция, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  