"Hello Türkiye". Фахреттин Алтун призвал всех правильно писать название ТР

Управление коммуникации при аппарате президента Турции запустило кампанию под названием "Hello Türkiye", чтобы объявить всему миру об использовании нового национального и международного названия страны как "Türkiye".

Рекламный ролик, подготовленный в рамках укрепления бренда Турции, был размещен в социальных сетях управления коммуникации. На кадрах ролика иностранные туристы в разных частях Турции со своим акцентом радостно выкрикивают "Hello Türkiye".

Вышеупомянутое видео распространилось по многим странам с хэштегами #helloTürkiye в социальных сетях блогерами и инфлюенсерами мира.

По замыслу организаторов, кампания направлена на использование фразы "Türkiye", чтобы предотвратить использование название страны на разных языках по-разному. В этой связи пресс-советники от управления коммуникации, работающие за рубежом, также проводят различные мероприятия по анонсированию кампании.

Глава Управления коммуникации Фахреттин Алтун в своей оценке по этому поводу напомнил, что в декабре прошлого года вышел указ президента ТР Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому новым экспортным брендом страны станет термин "Türkiye". По словам главы управления, это решение является важным шагом в укреплении турецкого бренда на международной арене.

Турецкий чиновник подчеркнул, что Турция укрепляет свою самобытность и идентичность в языке и общении, как и во всех областях.

"Вместе будем укреплять турецкий бренд. Турция укрепляет свою идентичность в языке и общении, как и во всех других областях. Поэтому очень важно, чтобы все слои нашего общества проявляли чуткость и поддержку. Мы можем еще больше укрепить бренд Турции во всем мире, действуя едино", - сказал он.

Фахреттин Алтун призвал все учреждения Турции, в том числе и гражданское сообщество правильно произносить и писать название страны.

"Для нас очень важно, чтобы наши общественные учреждения, неправительственные организации, научные круги и пресса использовали и произносили название нашей страны как "Türkiye"", - добавил он.