Facebook грозит коллективный иск на более 3,2 миллиарда долларов

Компании Meta, которой принадлежит соцсеть Facebook, грозит коллективный иск на сумму 3,2 миллиарда долларов из-за утечки персональных данных 44 миллионов пользователей из Великобритании, передает Reuters.

Согласно данным агентства, иск от имени жителей Великобритании, которые пользовались Facebook в период с 2015 по 2019 год, подала старший советник британского Управления по надзору за финансовым поведением (FCA) Лиза Ловдал Гормсен.

В иске, который будет рассматриваться в лондонском Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции, утверждается, что Facebook заработала миллиарды фунтов стерлингов, навязывая несправедливые условия, которые требовали от потребителей передачи личных данных для доступа к сети.

"Facebook, злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке, навязывала несправедливые условия простым британцам, что давало ей возможность использовать их личные данные", - заявила Гормсен.

Юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, представляющая интересы Lovdahl Gormsen, уведомила компанию о поданном иске.

"Люди пользуются услугами компании, потому что они приносят им пользу. Более того, пользователи имеют значимый контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем", - говорится в сообщении Facebook.