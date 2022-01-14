2021 год вошел в пятерку самых жарких за всю историю наблюдений

Последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Прошедший 2021 год среди них на пятом месте. Самыми теплыми признаны 2020-й и 2016-й. Об этом пишет Reuters со ссылкой на службу Евросоюза по изучению климата Copernicus.

В 2021 году среднегодовая температура на 1,1-1,2°C была выше, чем полтора века назад - после конца Промышленной революции. Уровни углекислого газа и метана в атмосфере достигли максимума. Например, показатель CO₂ - 414,3 миллионных долей. Это на 2,4 пункта выше, чем в 2020-м.

Климатический кризис может привести к катаклизмам, которые способны спровоцировать массовую миграцию, затопить города и сельхозугодья, а также обанкротить страховые компании и правительства.