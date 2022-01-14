В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе

Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

"Мужчина погиб при взрыве незаконно перевозимых боеприпасов. По данным следствия, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, во время перевозки один из боеприпасов взорвался. "Пятидесятилетний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.

Источник: РИА Новости