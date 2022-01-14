Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.10 - 96.60

В Белоруссии мужчина подорвался на боеприпасе

120  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мужчина, незаконно перевозивший боеприпасы, погиб при взрыве одного из них в Полоцком районе Витебской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.

"Мужчина погиб при взрыве незаконно перевозимых боеприпасов. По данным следствия, два жителя Полоцка с марта 2021 года по январь 2022 года, находясь в лесном массиве, где ранее располагался полигон, незаконно хранили и перемещали не менее восьми снарядов "танковый выстрел 125 мм" с содержащимся в них взрывчатым веществом", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По предварительным данным следствия, во время перевозки один из боеприпасов взорвался. "Пятидесятилетний мужчина погиб. Его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) уголовного кодекса Беларуси", - отметили в ведомстве.

Источник: РИА Новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412418
Теги:
Беларусь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  