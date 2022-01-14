Среди узбекистанцев, получивших вакцину, разыграют автомобиль

Минздрав Узбекистана разыграет автомобиль и ряд других призов среди узбекистанцев, получивших вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.

Розыгрыш пройдет среди тех лиц, которые имеют сертификат вакцинации, полученный в январе, феврале и марте 2022 года.

Пока непонятно, это будет розыгрыш в течение трех месяцев с одним главным призом – автомобилем, или власти намерены подарить три автомобиля – по одному в каждый из месяцев.

Марка автомобиля также пока неизвестна.

Ранее вице-премьер Азиз Абдухакимов заявил, что в Узбекистане среди вакцинированных граждан будут разыгрывать различные призы.