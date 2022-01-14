Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.10 - 96.60

Среди узбекистанцев, получивших вакцину, разыграют автомобиль

94  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минздрав Узбекистана разыграет автомобиль и ряд других призов среди узбекистанцев, получивших вакцину от коронавируса, сообщают СМИ.

Розыгрыш пройдет среди тех лиц, которые имеют сертификат вакцинации, полученный в январе, феврале и марте 2022 года.

Пока непонятно, это будет розыгрыш в течение трех месяцев с одним главным призом – автомобилем, или власти намерены подарить три автомобиля – по одному в каждый из месяцев.

Марка автомобиля также пока неизвестна.

Ранее вице-премьер Азиз Абдухакимов заявил, что в Узбекистане среди вакцинированных граждан будут разыгрывать различные призы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412422
Теги:
вакцина, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  