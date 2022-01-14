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Казахстанцы собирают подписи для переименования Нур-Султана

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- Канат Кожоев
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В Казахстане начался сбор подписей за переименование Нур-Султана в Астану, передает КазТАГ.

"В марте 2019 года указом президента Республики Казахстан столица нашей страны город Астана была переименована в город Нур-Султан. Данное решение негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название. Учитывая настроения в обществе, просим президента Республики Казахстан, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики – город Астана", - говорится в соответствующей петиции.

Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления "во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны".

"Например, проспект Назарбаева в городе Алматы можно переименовать в проспект Республики", - отмечается в петиции.


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URL: https://www.vb.kg/412426
Теги:
Казахстан
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