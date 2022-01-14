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В Бишкеке заложена капсула под строительство нового корпуса центра КГМА

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- Анастасия Карелина
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство нового корпуса Центра развития клинических навыков и оценки знаний Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Обращаясь к собравшимся, Эдиль Байсалов подчеркнул историческую значимость медицинского вуза при становлении отечественной системы здравоохранения и от имени кабинета министров поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов академии с началом строительства нового здания.

"Мы будем уделять приоритетное внимание развитию КГМА имени Исы Ахунбаева. Главная задача - чтобы мы работали на развитие общественного здравоохранения. Нужно признать, что ранее были упущения по объективным причинам. Но сейчас, благодаря решимости и государственному подходу нашего президента и с учетом увеличения бюджетных возможностей, стоит приоритетная задача – направить средства на развитие системы здравоохранения" – отметил он.

Байсалов подчеркнул, что в системе здравоохранения должны быть созданы необходимые условия для молодых специалистов в части условий оплаты труда.

"В этом вузе работали светила мировой науки. Сегодня об успехах выпускников академии, работающих в различных уголках мира, знают все. Сейчас стоит задача по сохранению молодых врачей в стране", - добавил Эдиль Байсалов.


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URL: https://www.vb.kg/412427
Теги:
строительство, Бишкек, медицина, Эдиль Байсалов
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