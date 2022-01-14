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Минсельхоз проводит мониторинг рыбных хозяйств

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- Анастасия Карелина
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Введено временное ограничение на реализацию, экспорт, транспортировку живых рыб (мальков) и рыбной продукции в городе Токмоке и Чуйском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В связи с гибелью рыбопосадочного материала и товарной рыбы радужной форели в отдельных рыбных хозяйствах города Токмока и Чуйской области, Министерство сельского хозяйства издало приказ "О проведении мониторинга".

На основании этого документа была создана рабочая межведомственная комиссия. В нее вошли представители Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Государственной земельной и водной инспекции и департамента рыбного хозяйства.

Проведен выборочный мониторинг тех рыбных хозяйств, где отмечались случаи гибели рыбопосадочного материала и товарной рыбы. Также образцы молоди и товарной рыбы сданы в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы по северному региону. По результатам проверки, показатели нитратов, нитритов и других показателей - отрицательные. Это свидетельствует о том, что рыба соответствует стандартам и пригодна к употреблению.

Работа комиссии продолжается. Дополнительно были взяты пробы из других хозяйств. Они также сданы в лабораторию. Результаты станут известны после 14 января.

Кроме того, приказом Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности МСХ КР от 13 января 2022 года "О введении временных ограничений" за № 5 было введено временное ограничение на реализацию, экспорт, транспортировку живых рыб (мальков) и рыбной продукции в городе Токмоке и Чуйском районе Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/412429
Теги:
Минсельхоз, рыбное хозяйство, Токмак, Чуйская область
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